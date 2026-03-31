Сальдо назвал базовое условие для завершения конфликта на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Отказ Украины от политики войны как единственного способа существования является базовым условием для завершения военного конфликта, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Нужно признание сложившихся на земле обстоятельств. Нужно прекращение ударов по мирным людям, отказ от террористических методов, прекращение саботажа любых договорённостей. И, конечно, нужна политическая воля, а не очередная игра на публику", - сказал губернатор.