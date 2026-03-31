16:03 31.03.2026
Кондратьев: краевая клиническая больница №1 проводит 75 тыс операций в год
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ежегодно в ГБУЗ "Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В Очаповского" проводят 75 тысяч операций, каждая третья из которых – высокотехнологичная, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Больница является подведомственным учреждением министерства здравоохранения Краснодарского края.
"Краевой клинической больнице №1 имени профессора Очаповского исполнилось 210 лет. Свою историю медучреждение ведет с 1816 года: от небольшого войскового госпиталя в Екатеринодарской крепости до флагмана отечественной медицины. За два столетия больница стала не просто гордостью региона, но и мировым научным центром. Сегодня в структуру больницы входит больше 100 отделений, где работают свыше 5 тысяч сотрудников", – сказал журналистам Кондратьев.
И добавил, что ежегодно здесь проводят 75 тысяч операций, каждая третья из которых – высокотехнологичная.
"Именно в "Первую краевую" направляют самых тяжелых пациентов, специалисты решают сложнейшие экстренные задачи. Помимо этого, они ведут исследовательскую деятельность: разрабатывают новые хирургические методики, внедряют цифровые технологии диагностики и выполняют операции, которые еще недавно казались невыполнимыми", – отметил губернатор края.
Глава региона поздравил с юбилеем больницы главного врача, Героя Труда России, академика Владимира Порханова и весь коллектив медучреждения. Кондратьев пожелал больнице развития, а медикам – неиссякаемой энергии.
Как отметили в пресс-службе администрации края, больница оказывает медицинскую помощь по 52 специальностям. Некоторые виды – не имеют аналогов в крае. Это кардиохирургия, в том числе детская, сосудистая хирургия, лечение нарушений ритма сердца, торакальная хирургия, вертебрология, генетика, нефрология, один из крупных в крае травмоцентр 1-го уровня для взрослых и краевой ожоговый центр, нейрохирургия и офтальмология.
 
