Кондратьев: краевая клиническая больница №1 проводит 75 тыс операций в год

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ежегодно в ГБУЗ "Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В Очаповского" проводят 75 тысяч операций, каждая третья из которых – высокотехнологичная, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Больница является подведомственным учреждением министерства здравоохранения Краснодарского края.

"Краевой клинической больнице №1 имени профессора Очаповского исполнилось 210 лет. Свою историю медучреждение ведет с 1816 года: от небольшого войскового госпиталя в Екатеринодарской крепости до флагмана отечественной медицины. За два столетия больница стала не просто гордостью региона, но и мировым научным центром. Сегодня в структуру больницы входит больше 100 отделений, где работают свыше 5 тысяч сотрудников", – сказал журналистам Кондратьев.

"Именно в "Первую краевую" направляют самых тяжелых пациентов, специалисты решают сложнейшие экстренные задачи. Помимо этого, они ведут исследовательскую деятельность: разрабатывают новые хирургические методики, внедряют цифровые технологии диагностики и выполняют операции, которые еще недавно казались невыполнимыми", – отметил губернатор края.

Глава региона поздравил с юбилеем больницы главного врача, Героя Труда России, академика Владимира Порханова и весь коллектив медучреждения. Кондратьев пожелал больнице развития, а медикам – неиссякаемой энергии.