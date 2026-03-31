00:32 31.03.2026 (обновлено: 12:29 31.03.2026)
Кит, застрявший ранее на мелководье в ФРГ, чувствует себя лучше
© REUTERS / Annegret HilseСпециалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия. 30 марта 2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия. 30 марта 2026
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Состояние горбатого кита, застрявшего ранее на мелководье на балтийском побережье ФРГ, улучшилось по сравнению с последними днями, он снова выплыл в более глубокие воды, сообщается в заявлении министерства окружающей среды на портале федеральной земли Мекленбург - Передней Померании.
"Покой, который мы обеспечили киту, себя оправдал. Он набрался достаточно сил, чтобы отреагировать на стимул со стороны нашей лодки, и поплыл. К сожалению, сначала кит выбрал неправильное направление - в сторону порта", - приводятся в публикации слова министра по вопросам защиты окружающей среды федеральной земли Тилля Бакхауса, участвовавшего в спасательных мероприятиях в понедельник.
По его словам, власти и спасатели удостоверились, что кит продолжает бороться, и, хотя он ослаблен, его состояние лучше, чем было в последние двое суток. По словам Бакхауса, далее кит должен "помочь себе сам". В то же время сообщается, что специалисты по защите окружающей среды вместе с водной полицией будут и далее пытаться направить кита на правильный маршрут в сторону открытого моря.
Ранее газета Bild писала, что горбатый кит, с помощью спасателей выведенный из Любекского залива на севере Германии, снова вернулся на мелководье в Висмарскую бухту, минуя выход в открытое море.
Животное было обнаружено в прошлый понедельник вечером у побережья Ниендорфа. В течение почти недели спасатели пытались помочь животному вернуться в открытое море.
