Песков объяснил, почему Киев отчаянно нуждается в перемирии

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения, поэтому Киев отчаянно нуждается в перемирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Зеленский заявил, что Украина, ранее нарушавшая пасхальное перемирие, готова к прекращению огня на Пасху в этом году. Пресс-секретаря спросили, как в Кремле оценивают перспективы пасхального перемирия.
"Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед", - сказал Песков журналистам.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.