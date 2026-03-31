Собянин рассказал о сроках реставрации крестов на храме Христа Спасителя - РИА Новости, 31.03.2026
15:05 31.03.2026
Собянин рассказал о сроках реставрации крестов на храме Христа Спасителя
Реставрация крестов на храме Христа Спасителя завершится к Пасхе, работы над восстановлением куполов - в июне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках... РИА Новости, 31.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66617/74/666177497_15:0:2682:2000_1920x0_80_0_0_f850a8efa18e2a6cb7be6c7cae880d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реставрация крестов на храме Христа Спасителя завершится к Пасхе, работы над восстановлением куполов - в июне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках проведения заседания президиума Фонда храма во вторник.
"В храме проводятся большие системные работы... мы сейчас приступили к реставрации куполов и крестов. Это такая скрупулезная работа. Я уверен, что кресты на Храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе. Остальные работы по куполам мы закончим в июне месяце", - сказал Собянин.
Он отметил, что при реставрационных работах специалисты заменили порядка 500 деталей декоративных элементов из литой бронзы, каждый из которых весит около 50 килограммов (от 20 до 70 килограммов), порядка 40 тысяч более мелких элементов.
"Нам еще предстоят большие работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции, но это технические работы, которые мы будем проводить там в ближайшие годы в спокойном режиме, чтобы не нарушать работу храма и его службы", - подчеркнул Собянин.
Он отметил, что реставрационные работы в храме были начаты со стилобатной части.
"Серьезные работы проводятся и до конца года будут завершены. Фасады все отремонтированы полностью", - сообщил мэр.
Он напомнил, что в столице отреставрировано за последние годы 150 храмов, на текущий момент реставрационные работы ведутся на 70 объектах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Собянина за за то, что московские власти делают для православных москвичей и города. По его словам, Москва - это единственный крупный город во всем мире, где строятся храмы.
