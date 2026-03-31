Собянин рассказал о сроках реставрации крестов на храме Христа Спасителя

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реставрация крестов на храме Христа Спасителя завершится к Пасхе, работы над восстановлением куполов - в июне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках проведения заседания президиума Фонда храма во вторник.

"В храме проводятся большие системные работы... мы сейчас приступили к реставрации куполов и крестов. Это такая скрупулезная работа. Я уверен, что кресты на Храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе. Остальные работы по куполам мы закончим в июне месяце", - сказал Собянин.

Он отметил, что при реставрационных работах специалисты заменили порядка 500 деталей декоративных элементов из литой бронзы, каждый из которых весит около 50 килограммов (от 20 до 70 килограммов), порядка 40 тысяч более мелких элементов.

"Нам еще предстоят большие работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции, но это технические работы, которые мы будем проводить там в ближайшие годы в спокойном режиме, чтобы не нарушать работу храма и его службы", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что реставрационные работы в храме были начаты со стилобатной части.

"Серьезные работы проводятся и до конца года будут завершены. Фасады все отремонтированы полностью", - сообщил мэр.

Он напомнил, что в столице отреставрировано за последние годы 150 храмов, на текущий момент реставрационные работы ведутся на 70 объектах.