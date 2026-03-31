В Госдуму внесли проекты об усилении контроля за онлайн-кассами

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ).
Одним из них вводится реестр организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), систематически нарушающих требования о применении контрольно-кассовой техники. Вести реестр предлагается Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ. И в этом случае, после попадания в реестр, нарушителям будет запрещено размещать в интернете информацию о дистанционной продаже товаров, работ, услуг, а их сайты блокируют.
Попавшие в реестр лица также не смогут арендовать помещения в объектах торговли - в случае включения арендатора (субарендатора) в реестр нарушителей организатор массовой торговли обязан отказаться от исполнения заключенного с ним договора аренды.
Аналогичная обязанность документом вводится и в случае неустранения арендатором или субарендатором в течение 15 рабочих дней нарушения, заключающегося в отсутствии в его торговой точке зарегистрированной ККТ, когда она обязательна.
Кроме того, законопроектом предлагается обязательно отражать в кассовом чеке информацию о безналичной операции. Одновременно вводится обязанность банков передавать в ФНС информацию о всех них с участием физлиц, а покупателям (клиентам) - кассовые чеки, получаемые от ФНС.
Исходя из пояснительной записки, реализация предлагаемых изменений позволит за три года обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере около 100 миллиардов рублей.
Другим законопроектом вводится административная ответственность за нарушения в сфере ККТ на объектах массовой торговли. В частности, устанавливается ответственность для организаторов массовой торговли за неприменение ККТ.
Согласно документу, штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. А при повторном нарушении штрафы для должностных лиц увеличиваются до 50-80 тысяч рублей, для юрлиц – до 0,3-1 миллиона рублей.
В свою очередь для банков предусмотрена ответственность за нарушение правил работы с кассовыми чеками и непредставление информации об операциях физических и юридических лиц. Первичное нарушение влечет предупреждение или штраф в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей, повторное – от 2 до 5 миллионов. Если же нарушение совершено более двух раз, то штраф составляет от 6 до 10 миллионов рублей.