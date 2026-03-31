Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал визит Карла III на фоне трений с Лондоном из-за Ирана - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/karl-2084060979.html
Трамп анонсировал визит Карла III на фоне трений с Лондоном из-за Ирана
в мире
сша
великобритания
иран
дональд трамп
кир стармер
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959765480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff35a4b1b437d179f4584a69a2f822c2.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077999646.html
https://ria.ru/20260331/iran-2083920957.html
сша
великобритания
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959765480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8fdff6dda4198009c67ba3a7782c404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Великобритания, Иран, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III
Трамп анонсировал визит Карла III на фоне трений с Лондоном из-за Ирана

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Британский монарх Карл III и королева Камилла посетят с визитом США 27-30 апреля, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Меланья и я рады объявить, что их величества - король и королева Соединенного Королевства - посетят Соединённые Штаты с историческим государственным визитом 27-30 апреля, который включит торжественный банкет в Белом доме вечером 28 апреля", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Еще до публикации соответствующего поста президентом США газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что сам Трамп дал понять правительству Великобритании, что перенос королевского визита, подготовка к которому велась несколько месяцев, будет крайне негативно воспринят в Белом доме.
Ранее посол США в Великобритании Уоррен Стивенc заявил, что Карл III в ходе государственного визита в США выступит с обращением к конгрессу. Если выступление состоится, оно станет первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II стала первым британским монархом, который выступил перед американскими законодателями.
Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви 9 марта призвал британского премьера Кира Стармера отменить возможный визит короля в США на фоне американо-израильских атак по Ирану.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнивал нынешнего главу британского правительства с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.
В миреСШАВеликобританияИранДональд ТрампКир СтармерКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала