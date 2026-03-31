Трамп анонсировал визит Карла III на фоне трений с Лондоном из-за Ирана

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Британский монарх Карл III и королева Камилла посетят с визитом США 27-30 апреля, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Меланья и я рады объявить, что их величества - король и королева Соединенного Королевства - посетят Соединённые Штаты с историческим государственным визитом 27-30 апреля, который включит торжественный банкет в Белом доме вечером 28 апреля", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Еще до публикации соответствующего поста президентом США газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что сам Трамп дал понять правительству Великобритании, что перенос королевского визита, подготовка к которому велась несколько месяцев, будет крайне негативно воспринят в Белом доме.
Ранее посол США в Великобритании Уоррен Стивенc заявил, что Карл III в ходе государственного визита в США выступит с обращением к конгрессу. Если выступление состоится, оно станет первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II стала первым британским монархом, который выступил перед американскими законодателями.
Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви 9 марта призвал британского премьера Кира Стармера отменить возможный визит короля в США на фоне американо-израильских атак по Ирану.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнивал нынешнего главу британского правительства с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.