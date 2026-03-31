Пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана
Пожилая жительница города Воломин под Варшавой смогла врукопашную отбиться от напавшего на нее дикого кабана и самостоятельно добралась до госпиталя, сообщили... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T06:56:00+03:00
Польская пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана
ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Пожилая жительница города Воломин под Варшавой смогла врукопашную отбиться от напавшего на нее дикого кабана и самостоятельно добралась до госпиталя, сообщили РИА Новости в местных полиции и госпитале.
"Нам поступило сообщение о том, что жительница Воломина 78 лет на территории города подверглась нападению дикого кабана, когда вышла на прогулку со своей собакой", - рассказал представитель полиции.
По его информации, кабан "выскочил из кустов и напал на женщину, сразу же повалив ее на землю, начал ее кусать".
Полицейский отметил, что пенсионерка не потеряла самообладания, что, вероятно, и спасло ей жизнь.
"По ее словам, она не только кричала и звала на помощь, но и активно оборонялась - била и пинала дикое животное", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь в местном госпитале подтвердили, что к ним обратилась пациентка, пострадавшая от нападения кабана.
"Женщина смогла сама добраться до госпиталя, несмотря на серьезные повреждения", - рассказал представитель госпиталя.
По его словам, на теле пенсионерки обнаружены "не только многочисленные ушибы, но и глубокие укусы, вырван фрагмент кожи".
Медики уверяют, что в настоящее время жизни пациентки ничто не угрожает, ее обследовали, в том числе и на предмет бешенства, и продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.