Пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана

ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Пожилая жительница города Воломин под Варшавой смогла врукопашную отбиться от напавшего на нее дикого кабана и самостоятельно добралась до госпиталя, сообщили РИА Новости в местных полиции и госпитале.

"Нам поступило сообщение о том, что жительница Воломина 78 лет на территории города подверглась нападению дикого кабана, когда вышла на прогулку со своей собакой", - рассказал представитель полиции.

По его информации, кабан "выскочил из кустов и напал на женщину, сразу же повалив ее на землю, начал ее кусать".

Полицейский отметил, что пенсионерка не потеряла самообладания, что, вероятно, и спасло ей жизнь.

"По ее словам, она не только кричала и звала на помощь, но и активно оборонялась - била и пинала дикое животное", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь в местном госпитале подтвердили, что к ним обратилась пациентка, пострадавшая от нападения кабана.

"Женщина смогла сама добраться до госпиталя, несмотря на серьезные повреждения", - рассказал представитель госпиталя.

По его словам, на теле пенсионерки обнаружены "не только многочисленные ушибы, но и глубокие укусы, вырван фрагмент кожи".