Япония впервые развернула дальнобойные ракетные комплексы
Япония завершила развертывание дальнобойных ракетных комплексов, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.
2026-03-31T08:18:00+03:00
https://ria.ru/20260309/rakety-2079466347.html
https://ria.ru/20260325/mid-2082862640.html
https://ria.ru/20260329/posolstvo-2083590829.html
В Японии завершили развертывание дальнобойных ракетных комплексов
ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Япония завершила развертывание дальнобойных ракетных комплексов, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.
"Сегодня противокорабельная управляемая ракета "Тип 12 (модернизированная)" и высокоскоростной планирующий боеприпас "Тип 2" были размещены в подразделениях, <…> это первое развертывание в войсках отечественных ракет в рамках программы stand-off", — сказал он.
Новые системы разместили на базах Кэнгун в префектуре Кумамото
и Кэмп Фудзи в префектуре Сидзуока
.
"Они позволяют дать противнику понять, что его вторжение, в том числе с использованием кораблей или десантных сил, будет надежно пресечено, тем самым снижая вероятность самого нападения", — добавил Коидзуми.
По его словам, Япония
сталкивается с самой сложной обстановкой в сфере безопасности за послевоенный период, поэтому будет и дальше наращивать подобные возможности для укрепления потенциала сдерживания и реагирования.
Размещение ракет большой дальности проходит в рамках правительственной ракетной программы stand-off missile, обеспечивающей возможность поражать противника из зоны за пределами его досягаемости.
Дальность модифицированных ракет "типа 12" составляет более тысячи километров. При необходимости они смогут достичь территории Китая
или КНДР
.
Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова
, появление новых ракетных угроз для России со стороны Японии повлечет ответные меры.