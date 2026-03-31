Япония впервые развернула дальнобойные ракетные комплексы

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Япония завершила развертывание дальнобойных ракетных комплексов, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

"Сегодня противокорабельная управляемая ракета "Тип 12 (модернизированная)" и высокоскоростной планирующий боеприпас "Тип 2" были размещены в подразделениях, <…> это первое развертывание в войсках отечественных ракет в рамках программы stand-off", — сказал он.

Новые системы разместили на базах Кэнгун в префектуре Кумамото и Кэмп Фудзи в префектуре Сидзуока

"Они позволяют дать противнику понять, что его вторжение, в том числе с использованием кораблей или десантных сил, будет надежно пресечено, тем самым снижая вероятность самого нападения", — добавил Коидзуми.

По его словам, Япония сталкивается с самой сложной обстановкой в сфере безопасности за послевоенный период, поэтому будет и дальше наращивать подобные возможности для укрепления потенциала сдерживания и реагирования.

Размещение ракет большой дальности проходит в рамках правительственной ракетной программы stand-off missile, обеспечивающей возможность поражать противника из зоны за пределами его досягаемости.

Дальность модифицированных ракет "типа 12" составляет более тысячи километров. При необходимости они смогут достичь территории Китая или КНДР