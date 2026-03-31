Рейтинг@Mail.ru
Япония впервые развернула дальнобойные ракетные комплексы - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 31.03.2026 (обновлено: 11:08 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/japonija-2083936403.html
Япония впервые развернула дальнобойные ракетные комплексы
2026-03-31T08:18:00+03:00
2026-03-31T11:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083956693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad148c6eda3e46b7a69039d71951f415.jpg
https://ria.ru/20260309/rakety-2079466347.html
https://ria.ru/20260325/mid-2082862640.html
https://ria.ru/20260329/posolstvo-2083590829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083956693_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d65f0d8d87120a738aa9de49b7572a40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Япония впервые развернула дальнобойные ракетные комплексы

В Японии завершили развертывание дальнобойных ракетных комплексов

© Фото : Japan Ministry of Defense/XРазвертывание дальнобойных ракетных комплексов в Японии
Развертывание дальнобойных ракетных комплексов в Японии - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : Japan Ministry of Defense/X
Развертывание дальнобойных ракетных комплексов в Японии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Япония завершила развертывание дальнобойных ракетных комплексов, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.
"Сегодня противокорабельная управляемая ракета "Тип 12 (модернизированная)" и высокоскоростной планирующий боеприпас "Тип 2" были размещены в подразделениях, <…> это первое развертывание в войсках отечественных ракет в рамках программы stand-off", — сказал он.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями
9 марта, 07:24
Новые системы разместили на базах Кэнгун в префектуре Кумамото и Кэмп Фудзи в префектуре Сидзуока.
"Они позволяют дать противнику понять, что его вторжение, в том числе с использованием кораблей или десантных сил, будет надежно пресечено, тем самым снижая вероятность самого нападения", — добавил Коидзуми.
По его словам, Япония сталкивается с самой сложной обстановкой в сфере безопасности за послевоенный период, поэтому будет и дальше наращивать подобные возможности для укрепления потенциала сдерживания и реагирования.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Захарова предупредила Японию о жестком ответе на поставки оружия Киеву
25 марта, 16:16
Размещение ракет большой дальности проходит в рамках правительственной ракетной программы stand-off missile, обеспечивающей возможность поражать противника из зоны за пределами его досягаемости.
Дальность модифицированных ракет "типа 12" составляет более тысячи километров. При необходимости они смогут достичь территории Китая или КНДР.
Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, появление новых ракетных угроз для России со стороны Японии повлечет ответные меры.
Японский флаг - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Посольство Израиля не приняло заявление по Ирану от организаций в Японии
29 марта, 11:29
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала