Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/izrail-2083929586.html
СМИ: Израиль предоставил США разведданные об Ормузском проливе
Израиль предоставил США разведданные об Ормузском проливе и острове Харк на фоне сообщений о подготовке наземной операции американских войск в Иране, пишет... РИА Новости, 31.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
мохаммад-багер галибаф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081426405_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1420a2bfccdb10a33ed31814b20494a9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081426405_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_773d2ded5f0a013e50894dea20018581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СМИ: Израиль предоставил США разведданные об Ормузском проливе

Times of Israel: Израиль предоставил США разведданные об Ормузском проливе

© AP Photo / Oded BaliltyФлаги США и Израиля
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Флаги США и Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Израиль предоставил США разведданные об Ормузском проливе и острове Харк на фоне сообщений о подготовке наземной операции американских войск в Иране, пишет газета Times of Israel со ссылкой на израильские военные источники.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты могут попытаться взять под свой контроль иранский остров Харк.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Вчера, 04:13
"Армия обороны Израиля предоставила США разведывательную информацию о проливе (Ормузском - ред.) и близлежащих островах, включая Харк", - говорится в статье.
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявил, что США публично передают послания о переговорах с Исламской Республикой, но втайне планируют наземную операцию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Вчера, 03:17
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала