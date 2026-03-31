https://ria.ru/20260331/italija-2084030037.html
СМИ: Италия отказала США в использовании авиабазы для операции против Ирана
Италия отказала США в использовании авиабазы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке, пишет со ссылкой на источники газета... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T15:26:00+03:00
в мире
италия
сша
ближний восток
гуидо крозетто
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084080567_0:0:1709:962_1920x0_80_0_0_f201a513979e16e520d3a84927e1a0a9.jpg
https://ria.ru/20260303/madrid-2078195620.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084080567_0:0:1633:1224_1920x0_80_0_0_b155a1fdd6f2b219199f1e2d337d2170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Италия отказала США в использовании базы на Сицилии против Ирана
РИМ, 31 мар - РИА Новости.
Италия отказала США в использовании авиабазы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке, пишет со ссылкой на источники газета Corriere della Sera
.
В начале марта премьер Италии Джорджа Мелони
, выступая в парламенте, заверила, что вопрос использования американских военных баз на итальянской территории для ведения боевых действий находится в введении правительства, но в случае поступления соответствующих запросов их обсудят с парламентом. Крозетто
в начале марта также сообщал, что с американской стороны не было обращений по базам на территории Италии.
"Италия отказала Соединенным Штатам в базе Сигонелла. Это произошло несколько ночей назад, но новость держалась в секрете. Начальник главного штаба вооруженных сил Италии, генерал Лучано Портолано позвонил министру обороны Гуидо Крозетто, чтобы сообщить ему о случившемся и принять решение, которое неизбежно повлияет на отношения между Италией и США" - говорится в статье издания.
Как пишет газета, командование ВВС поставило в известность Портолано, что план полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку на базе Сигонелла с последующим вылетом на Ближний Восток
, при этом никакого официального запроса или согласования с итальянскими военными властями не было: информация поступила уже после того, как самолеты находились в воздухе. Проведенная проверка показала, что речь шла не о стандартных логистических или учебных миссиях, подпадающих под действующие соглашения между Римом
и Вашингтоном
, уточняет издание.
В результате, как отмечает газета, самолеты не получили разрешения на посадку из-за отсутствия предварительных консультаций. Другим поводом стало отсутствие чрезвычайных ситуаций на борту самолетов, добавляет издание. О принятом решении американское командование оповестили напрямую по линии министерства обороны, пишет газета.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.