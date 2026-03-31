СМИ: Италия отказала США в использовании авиабазы для операции против Ирана - РИА Новости, 31.03.2026
15:26 31.03.2026 (обновлено: 18:09 31.03.2026)
СМИ: Италия отказала США в использовании авиабазы для операции против Ирана
В мире, Италия, США, Ближний Восток, Гуидо Крозетто, Джорджа Мелони
Италия отказала США в использовании базы на Сицилии против Ирана

© Public domainВоенно-морская авиабаза Сигонелла, Сицилия
Военно-морская авиабаза Сигонелла, Сицилия. Архивное фото
РИМ, 31 мар - РИА Новости. Италия отказала США в использовании авиабазы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке, пишет со ссылкой на источники газета Corriere della Sera.
В начале марта премьер Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте, заверила, что вопрос использования американских военных баз на итальянской территории для ведения боевых действий находится в введении правительства, но в случае поступления соответствующих запросов их обсудят с парламентом. Крозетто в начале марта также сообщал, что с американской стороны не было обращений по базам на территории Италии.
"Италия отказала Соединенным Штатам в базе Сигонелла. Это произошло несколько ночей назад, но новость держалась в секрете. Начальник главного штаба вооруженных сил Италии, генерал Лучано Портолано позвонил министру обороны Гуидо Крозетто, чтобы сообщить ему о случившемся и принять решение, которое неизбежно повлияет на отношения между Италией и США" - говорится в статье издания.
Как пишет газета, командование ВВС поставило в известность Портолано, что план полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку на базе Сигонелла с последующим вылетом на Ближний Восток, при этом никакого официального запроса или согласования с итальянскими военными властями не было: информация поступила уже после того, как самолеты находились в воздухе. Проведенная проверка показала, что речь шла не о стандартных логистических или учебных миссиях, подпадающих под действующие соглашения между Римом и Вашингтоном, уточняет издание.
В результате, как отмечает газета, самолеты не получили разрешения на посадку из-за отсутствия предварительных консультаций. Другим поводом стало отсутствие чрезвычайных ситуаций на борту самолетов, добавляет издание. О принятом решении американское командование оповестили напрямую по линии министерства обороны, пишет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военно-морская база Рота - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ: Мадрид готов принять последствия отказа США использовать базы Рота
3 марта, 14:28
 
