Россия не признает решения ЕСПЧ о выплате историку Дмитриеву, заявил Песков

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации историку Юрию Дмитриеву, решения суда не имеют силы для Москвы.