Россия не признает решения ЕСПЧ о выплате историку Дмитриеву, заявил Песков

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации историку Юрию Дмитриеву, решения суда не имеют силы для Москвы.
Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что подразумевает выход из-под юрисдикции ЕСПЧ.
Журналист спросил Пескова, имеет ли значение решение ЕСПЧ о том, что Россия должна выплатить 2 тысячи евро в качестве компенсации историку Юрию Дмитриеву, который был приговорен к 13 годам тюрьмы за педофилию, потому что ЕСПЧ счел процесс не достаточно объективным.
"Мы не признаем это решение, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу ответить лаконично - нет, не имеет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года приговорил главу отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историка Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью младше 14 лет. От обвинений в изготовлении порнографии и хранении оружия суд его оправдал. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок до 13 лет по статье о насилии над несовершеннолетней, а дело по другим статьям отправил на пересмотр. Следствие установило, что в 2008-2015 годах Дмитриев фотографировал девочку 2005 года рождения, а в 2012-2016 годах совершал в отношении нее насильственные действия. У него дома нашли часть незарегистрированного оружия. В феврале Третий кассационный суд оставил приговор без изменений. В марте Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ.
* Движение внесено в реестр иностранных агентов и ликвидировано Верховным судом РФ