Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:51 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/iran-2084140346.html
Папа римский попросил Трампа прекратить конфликт в Иране
Папа Римский Лев XIV заявил, что попросил президента США Дональда Трампа прекратить войну в Иране, выразив надежду, что конфликт завершится до Пасхи. РИА Новости, 31.03.2026
религия
в мире
ближний восток
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_0:62:2541:1491_1920x0_80_0_0_4fee511dc9c3316d3d1f48d55d53dd5c.jpg
https://ria.ru/20251220/papa-2063527444.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_59:0:2318:1694_1920x0_80_0_0_66d19577efb336296d1b094a839475ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, дональд трамп
Религия, В мире, Ближний Восток, США, Иран, Дональд Трамп
© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Tiziana Fabi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 31 мар — РИА Новости. Папа Римский Лев XIV заявил, что попросил президента США Дональда Трампа прекратить войну в Иране, выразив надежду, что конфликт завершится до Пасхи.
"Я поговорил с Трампом и попросил его положить конец войне", - приводит его слова газета Messaggero.
Понтифик заявил журналистам в своей резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом, что праздник Пасхи должен быть самым святым, самым священным временем года, временем мира и размышлений.
"Возможно, перемирие на Пасху, но уже есть признаки… может быть, война закончится до Пасхи, будем надеяться", - цитирует понтифика религиозное агентство Sir.
По его словам, ему доложили, что Трамп недавно заявил о желании положить конец войне.
"Мы надеемся, что он ищет выход, и способ уменьшить насилие, бомбардировки, что внесло бы значительный вклад в искоренение ненависти, которая постоянно растет на Ближнем Востоке и в других регионах", - заявил папа Римский.
Ранее Лев XIV неоднократно высказывался о конфликте на Ближнем Востоке, призывая мировых лидеров к моральной ответственности за принимаемые решения. Говоря о "спирали насилия", понтифик призывал верующих молиться о том, чтобы "грохот бомб прекратился, оружие умолкло, а открылось пространство для диалога, в котором будет услышан голос народов".
Он также говорил, что смерть и страдания, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, являются "скандалом для всего человечества". По его словам, он с тревогой продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, как и в других регионах мира, "раздираемых войной и насилием".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Папа римский приветствует переговоры по Украине, заявили в союзе староверов
20 декабря 2025, 15:36
20 декабря 2025, 15:36
 
РелигияВ миреБлижний ВостокСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала