У Ирана есть воля найти пути выхода из конфликта, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у Тегерана есть необходимая воля, чтобы найти пути выхода из конфликта с США и Израилем, но требование с гарантиями неповторения агрессии должно соблюдаться.