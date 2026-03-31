У Ирана есть воля найти пути выхода из конфликта, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у Тегерана есть необходимая воля, чтобы найти пути выхода из конфликта с США и Израилем, но требование с гарантиями неповторения агрессии должно соблюдаться.
"Путь к нормализации ситуации заключается в остановке агрессивных атак. Мы никогда не стремились к напряженности и войне, у нас есть необходимая воля для того, чтобы ей был положен конец, но при соблюдении требований, в особенности гарантий, необходимых для того, чтобы агрессия не повторилась", - сказал президент Ирана, чьи слова публикует его пресс-служба.
Пезешкиан заявил об этом в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Антониу Коштой, комментируя ситуацию в районе Персидского залива и Ормузского пролива.
При этом, по словам Пезешкиана, факт повторной атаки на Иран во время переговорного процесса говорит о том, что США готовы лишь диктовать свои условия и не привержены дипломатии.
Иранский политик также предостерег от вмешательства в конфликт, отметив, что подобные действия будут иметь опасные последствия.