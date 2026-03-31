Иран никогда не простит Украине поддержку агрессии США, заявил эксперт

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Иран никогда не простит Украине поддержку американо-израильской агрессии и может нанести политический или дипломатический ответ, хотя сейчас вопрос Киева не приоритетен для Тегерана, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Как заявил ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, Тегеран считает Киев участником агрессии США и Израиля против исламской республики из-за отправки "специалистов" по беспилотникам в зону конфликта на Ближнем Востоке.
По мнению политолога, сейчас Украина не входит в число приоритетов для Ирана, ему надо развертывать оборонительные действия против других стран.
"Иран это не простит никогда, потому что это не просто в решении ООН Украина встала на чью то сторону, осудила или нет. Это совершенно конкретные действия, которые ведут к смерти иранцев", - сказал интернет-изданию "Газета.ru" Ордуханян.
Он добавил, Украина для Ирана станет достаточно легкой политической, дипломатической и военной целью. При этом на прошлой неделе иранские военные уже сообщали, что нанесли удар по связанному с Украиной складу систем борьбы с БПЛА в Дубае и уничтожили его.
Владимир Зеленский ранее предложил странам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot.