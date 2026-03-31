Ульянов объяснил, что показала атака США на Иран

ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана показывает, что "закон джунглей" нередко сильнее международного права, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам дипломата, МАГАТЭ не осудило удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, потому что "американцы запугали и Секретариат, и государства-члены МАГАТЭ". В сентябре прошлого года во время Генконференции Агентства иранцы пытались внести резолюцию, в которой говорилось о неприемлемости нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Однако поддержать такую резолюцию в современных условиях оказались готовы лишь 17 стран, включая Россию - остальные признались, что американцы их запугали - пообещали, что будут отдельно разбираться с каждым, кто проголосует за, и в конечном счете иранцы не выставили резолюцию на голосование.
"Что тут скажешь? Мы живем в суровом мире. Да, закон джунглей зачастую превалирует над международным правом. Такова реальность", - сказал Ульянов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.