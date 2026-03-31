"Никто не вернется": Иран обратился к Трампу с мрачным предупреждением

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решать судьбу американских солдат в случае вторжения США на остров Харк будет Иран, заявил вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф в социальной сети X.
"(Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп может только принять решение об отправке войск на остров Харк, но когда дело дойдет до их возвращения, то решение уже будет не за ним. Потому что никто не вернется домой из ада", — написал он.
В среду New York Times сообщала о планах Пентагона перебросить в регион еще около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Позже стало известно, контингент расширился до 50 тысяч человек. По данным газеты, десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана. Точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой операции совместно с пехотинцами.
При этом, как утверждают военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения масштабной кампании. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.