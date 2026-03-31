"На пределе": в США ужаснулись от того, что Иран устроил Израилю

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Удары Ирана продемонстрировали несостоятельность систем ПВО Израиля, пишет американское издание Responsible Statecraft.
По данным издания, Тель-Авив вынужден серьезно нормировать ракеты для перехватчиков, но этого все равно недостаточно. При этом, поясняет автор, данная проблема имеет более глубокие корни, связанные с перерасходом ракет для систем ПВО.
"Такое быстрое истощение свидетельствует о том, что оборона Израиля была более хрупкой, чем казалось, и явно не была готова к отражению того количества атак, которое теперь способен совершать Иран", — пишет журнал.
Как отмечается, наибольшее беспокойство вызывает даже не это, а то, что Вашингтон оказался неспособен защитить собственные базы на Ближнем Востоке.
"Соединенные Штаты регулярно размещают солдат в уязвимых местах, вблизи границ противника, во имя сдерживания. Для более эффективной противовоздушной обороны потребуется окончательно вывести персонал из этих мест", — резюмирует Responsible Statecraft.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.