Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/ingushetija-2084143115.html
Женщина и двое детей погибли после взрыва газа в частном доме в Ингушетии
Женщина и двое детей погибли после взрыва газа в частном доме в Ингушетии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082127350_0:0:1074:604_1920x0_80_0_0_342356dc0b7d0a03db14f5a8404b3a07.jpg
https://ria.ru/20260106/ingushetiya-2066649940.html
сунженский район
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082127350_44:0:1011:725_1920x0_80_0_0_be0b2f696d4face892a9972cdf2c9461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Сунженский район, Республика Ингушетия, Россия, МЧС России, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : прокуратура Республики ИнгушетияПоследствия взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое, Ингушетия
Последствия взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое, Ингушетия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Пострадавшие от взрыва газа в частном доме в Сунженском районе Ингушетии десять дней назад мать и двое ее детей скончались в больнице, сообщило региональное ГУ МЧС.
Ранее прокуратура сообщала, что в ночь на 21 марта в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое пострадали женщина и двое ее несовершеннолетних детей, они были доставлены в больницу. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело.
"Врачи несколько дней боролись за их (пострадавших – ред.) жизни, но травмы, полученные при взрыве, оказались несовместимы с жизнью. Первым, через два дня, умер старший мальчик, 24 марта не стало матери, а 27 марта - младшего ребенка", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, скончавшиеся дети 2013 и 2016 годов рождения, их мать – 1984 года рождения.
"Предварительной причиной трагедии названо воспламенение газовоздушной смеси. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
В Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме
6 января, 18:57
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала