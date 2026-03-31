09:03 31.03.2026 (обновлено: 09:05 31.03.2026)
Индонезия захотела купить российские подлодки
ВМС Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, а также другую российскую технику, заявил РИА Новости командующий ВМС Индонезии адмирал
© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги России и Индонезии
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги России и Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 31 мар - РИА Новости. ВМС Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, а также другую российскую технику, заявил РИА Новости командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.
Глава ВМС Индонезии во вторник посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в Джакарте в рамках делового визита. В частности, Мухаммад Али ознакомился с подводной лодкой "Петропавловск-Камчатский", вошедшей в состав отряда кораблей.
"На самом деле, индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику - не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику - в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", - заявил Мухаммад Али.
Он также расписался в книге почетных посетителей подлодки "Петропавловск-Камчатский", отметив, что сотрудничество ВМС Индонезии и ВМФ России важно для региональной стабильности.
Российская и индонезийская стороны обменялись памятными подарками. Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.
