Индонезия захотела купить российские подлодки
Индонезия захотела купить российские подлодки - РИА Новости, 31.03.2026
Индонезия захотела купить российские подлодки
ВМС Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, а также другую российскую технику, заявил РИА Новости командующий ВМС Индонезии адмирал
2026-03-31T09:03:00+03:00
2026-03-31T09:03:00+03:00
2026-03-31T09:05:00+03:00
индонезия
россия
джакарта
тихоокеанский флот вмф россии
индонезия
россия
джакарта
индонезия, россия, джакарта, тихоокеанский флот вмф россии
Индонезия, Россия, Джакарта, Тихоокеанский флот ВМФ России
Индонезия захотела купить российские подлодки
Мухаммад Али: Индонезия хотела бы в будущем приобрести российские подлодки
ДЖАКАРТА, 31 мар - РИА Новости. ВМС Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, а также другую российскую технику, заявил РИА Новости командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.
Глава ВМС Индонезии
во вторник посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в Джакарте
в рамках делового визита. В частности, Мухаммад Али ознакомился с подводной лодкой "Петропавловск-Камчатский", вошедшей в состав отряда кораблей.
"На самом деле, индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику - не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику - в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", - заявил Мухаммад Али.
Он также расписался в книге почетных посетителей подлодки "Петропавловск-Камчатский", отметив, что сотрудничество ВМС Индонезии и ВМФ России важно для региональной стабильности.
Российская и индонезийская стороны обменялись памятными подарками. Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ
Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток
, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали
.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия
и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.