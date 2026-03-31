В Сбербанке оценили вероятность "смерти" ИИ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем ждет не смерть, а трансформация и фрагментация, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

"Самый вероятный сценарий – мы увидим не смерть, а трансформацию и фрагментацию. Появятся разные виды ИИ, под контролем разных государств или корпораций. Единого "центрального мозга" не будет", – ответил он на вопрос о вероятности, что со временем искусственный интеллект перестанет быть интересным и "умрет".

Ведяхин отметил, что уже сейчас ИИ встроен во множество критических систем – финансы, логистику, науку, оборону. При этом, по его мнению, возможны периодические "зимы" и "кризисы доверия".