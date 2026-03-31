Рейтинг@Mail.ru
Законопроект об аннексии Гренландии остается без движения в конгрессе США - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/grenlandiya-2083930989.html
Законопроект об аннексии Гренландии остается без движения в конгрессе США
Законопроект об аннексии Гренландии уже более двух месяцев остается без движения в конгрессе США, свидетельствуют правительственные данные, с которыми... РИА Новости, 31.03.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
конгресс сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260330/grenlandija-2083741998.html
https://ria.ru/20260324/grenlandiya-2082587825.html
https://ria.ru/20260320/daniya-2081847129.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_5da7e0a096918bc1e9f3bf683e8530c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Законопроект об аннексии Гренландии уже более двух месяцев остается без движения в конгрессе США, свидетельствуют правительственные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии 12 января.
Документ разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова путем "аннексии или обретения иным способом".
С момента его внесения и передачи в тот же день в комитет палаты представителей по международным вопросам документ остается без движения. До сих пор не назначена даже дата его рассмотрения на уровне комитета, выяснило РИА Новости.
Чтобы вступить в силу, законопроект Файна должен быть одобрен комитетом, пройти успешное голосование в палате представителей и сенате, а также получить подпись президента США.
Он стал первой инициативой США об аннексии иностранной территории за последние 128 лет, выяснило ранее РИА Новости.
Последний раз США использовали механизм прямой аннексии через законодательный акт в 1898 году, когда были присоединены Гавайские острова. До этого аналогичным образом в 1845 году в состав США вошел Техас.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала