Законопроект об аннексии Гренландии остается без движения в конгрессе США

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Законопроект об аннексии Гренландии уже более двух месяцев остается без движения в конгрессе США, свидетельствуют правительственные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии 12 января.

Документ разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова путем "аннексии или обретения иным способом".

С момента его внесения и передачи в тот же день в комитет палаты представителей по международным вопросам документ остается без движения. До сих пор не назначена даже дата его рассмотрения на уровне комитета, выяснило РИА Новости.

Чтобы вступить в силу, законопроект Файна должен быть одобрен комитетом, пройти успешное голосование в палате представителей и сенате, а также получить подпись президента США.

Он стал первой инициативой США об аннексии иностранной территории за последние 128 лет, выяснило ранее РИА Новости.

Последний раз США использовали механизм прямой аннексии через законодательный акт в 1898 году, когда были присоединены Гавайские острова. До этого аналогичным образом в 1845 году в состав США вошел Техас

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.