Глава СПЧ назвал шестидневку физически невозможной

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 физически невозможен для людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".

"Заставить всех работать шесть дней в неделю - это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича (Дерипаски - ред.) надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю", - сказал Фадеев журналистам.

При этом, глава СПЧ отметил, что у людей должна быть возможность перейти на такой рабочий график, если в этом есть необходимость как для самих граждан, так и для предприятий. И такую возможность необходимо проработать на законодательном уровне.