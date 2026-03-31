Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ назвал шестидневку физически невозможной - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/grafik-2084015425.html
Глава СПЧ назвал шестидневку физически невозможной
Шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 физически невозможен для людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg
https://ria.ru/20260330/onischenko-2083803600.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ab6d4b3c2653617848dcca7abd579b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава СПЧ назвал шестидневную 12-часовую работу физически невозможной

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 физически невозможен для людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
"Заставить всех работать шесть дней в неделю - это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича (Дерипаски - ред.) надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю", - сказал Фадеев журналистам.
При этом, глава СПЧ отметил, что у людей должна быть возможность перейти на такой рабочий график, если в этом есть необходимость как для самих граждан, так и для предприятий. И такую возможность необходимо проработать на законодательном уровне.
"Многие оборонные предприятия работают не в одну-две смены, как раньше, а все 24 часа. Это правильно. Людям платят сверхурочную зарплату. Там есть ограничения по сверхурочным, насколько я знаю, в Трудовом кодексе. Может быть, надо этот вопрос рассмотреть. Но опять-таки, это должно быть добровольно", - подчеркнул Фадеев.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала