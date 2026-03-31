Ряд ГОСТов вступает в силу в России в апреле

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ГОСТы на белый хлеб, чипсы, маникюр, дорожный асфальт и собачьи площадки вступают в силу в России с апреля, выяснило РИА Новости.

Так, с 1 апреля начинает действовать ГОСТ на картофельные чипсы. Одно из ключевых требований - ограничение в них массовой доли жира: не более 35% и 45% в зависимости от вида.

Кроме того, впервые с 1986 года вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб. Помимо четких требований к качеству продукции, он устанавливает рекомендации по сроку годности: для упакованного хлеба - до 3 суток, для неупакованного - до 24 часов.

Заработает в апреле и новый ГОСТ на маникюр - он закрепляет описание того, как именно следует оказывать услуги в этой сфере. Например, классический маникюр, согласно документу, необходимо делать 45-60 минут и начинать с оформления свободного края ногтей и увлажнения кутикулы и кожи кистей.

Появился также впервые ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала. Он устанавливает требования к внешнему виду, запаху и маркировке такой муки. Введены и ограничения на содержание протеина: массовая доля должна быть 8%, 10% или 13% в зависимости от вида продукта.

Помимо этого, впервые за 20 лет Росстандарт принял новый ГОСТ на вещества, которые используются при изготовлении асфальта для дорог. В ведомстве отметили, что обновленные требования помогут улучшить качество дорог в стране.