Автор проекта об обвинительной информации в СМИ отозвал инициативу

"Автор инициативы о закреплении понятия "обвинительная информация" и запрете ее распространения в СМИ и на публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу, депутат Государственного совета Татарстана Марат Галиев отозвал документ, который ранее был направлен в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ на экспертизу", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в связи с решением автора, Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей.

По словам Володина, будучи субъектами законодательной инициативы, в том числе региональными, необходимо более ответственно относиться к предложениям, которые звучат, и не создавать напряжение в обществе. Председатель Госдумы подчеркивал, что надо думать о последствиях тех инициатив, которые высказываются или прорабатываются.