https://ria.ru/20260331/gosduma-2083886926.html
В ГД предложили расширить перечень оснований для отставки чиновников
2026-03-31T01:08:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074946170_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_3389686d8a2559935dc23b5caa787e03.jpg
https://ria.ru/20260329/slutskiy-2083641986.html
https://ria.ru/20260325/finansirovanie-2082736959.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074946170_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_3a6980d5cbf0fbbb920e9ea6acc5ce26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Слуцкий предложил расширить перечень оснований для отставки чиновников
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увольнять чиновников, действия или бездействие которых приводят к ущербу для граждан или юридических лиц, затрудняя или лишая их возможности реализовывать свои законные права, а также вынуждая обращаться в судебные органы.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР
считает целесообразным внесение изменений в российское законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе путем дополнения перечня оснований для прекращения полномочий должностных лиц, замещающих соответствующие должности в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах субъектов РФ
и органах местного самоуправления", - сказано в документе.
Проект предлагает закрепить отдельное основание увольнения, если действия (бездействие) должностного лица "систематически приводят к значительному ущербу граждан или юридических лиц, существенно затрудняя или лишая их возможности реализации законных прав и интересов, а также вынуждая обращаться в судебные органы для восстановления этих прав".
Как рассказал РИА Новости Слуцкий
, ЛДПР регулярно получает жалобы граждан на чиновников.
"За каждым обращением стоит реальный человек, оставшийся без своевременных выплат, нужных документов и положенных по закону льгот или понесший сильные убытки из-за обычной чиновничьей лени, равнодушия", - подчеркнул он.
Лидер партии отметил, что работа чиновников - не перекладывать бумажки, а реально помогать людям.