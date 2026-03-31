Госдолг России в 2025 году вырос на 21%

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Государственный долг России за 2025 год вырос на 6,1 триллиона рублей (21%) и составил 35,1 триллиона рублей, говорится в материалах Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов за 2025 год.

"Государственный долг Российской Федерации за 2025 год увеличился на 6,1 трлн рублей (на 21%), составив на 1 января 2026 года 35,1 трлн рублей. При этом внутренний долг вырос на 6,9 трлн рублей (на 29,1%) - до 30,7 трлн рублей, а внешний долг (в рублевом эквиваленте) снизился на 818,4 млрд рублей (на 15,4%) - до 4,5 трлн рублей", - отмечается в материалах.

Установленные на 1 января 2026 года верхние пределы внутреннего и внешнего госдолга РФ , а также долга по государственным гарантиям не превышены, заключили в ведомстве.

"Расходы на обслуживание государственного долга РФ составили в 2025 году 3,2 трлн рублей (99,9% показателя сводной бюджетной росписи)", - говорится в материалах.

Ранее РИА Новости подсчитали на основании данных Минфина , что государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6%, достигнув 34,426 триллиона рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года сложился в размере 5,66 триллиона рублей, общий объем доходов бюджета составил 37,3 триллиона рублей. Из них нефтегазовые доходы - 8,5 триллиона рублей, ненефтегазовые доходы - 28,8 триллиона рублей. Расходы бюджета по итогам 2025 года составили 42,9 триллиона рублей, отмечает Счетная палата.

"Поступления нефтегазовых доходов снизились по сравнению с 2024 годом на 2,7 трлн рублей, или на 23,8%, что в основном обусловлено снижением цены на нефть, используемой для расчета налогов, и среднего обменного курса доллара США по отношению к рублю. Одновременно сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 84,1 млрд рублей", - уточняется в материалах.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте увеличился с начала 2025 года на 1,5 триллиона рублей и составил на 1 января 2026 года 13,4 триллиона рублей. Объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) увеличился на 275,1 миллиарда рублей, до 4,1 триллиона рублей.

"В структуре ликвидных средств ФНБ 57,1% составляют китайские юани, 42,8% - золото в обезличенной форме и 0,08% - рубли. Фактически сложившийся объем ФНБ на начало 2026 года на 221,8 млрд рублей меньше прогнозируемого при утверждении федерального бюджета на 2026-2028 годы, из них ликвидная часть - на 327,5 млрд рублей", - отметили в Счетной палате.