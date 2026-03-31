Рейтинг@Mail.ru
"Деликатный момент": в Германии высмеяли турне Зеленского - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 31.03.2026 (обновлено: 03:05 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/germaniya-2083893069.html
"Деликатный момент": в Германии высмеяли турне Зеленского
Визит Владимира Зеленского в Иорданию прошел на фоне многочисленных политических неудач Киева и скандала с коррупцией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T01:41:00+03:00
2026-03-31T03:05:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080283299_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_dfff9bb79a4e35d66e272147f2dcc166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Деликатный момент": в Германии высмеяли турне Зеленского

BZ: визит Зеленского в Иорданию прошел на фоне политических неудач Киева

© REUTERS / Octav GaneaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© REUTERS / Octav Ganea
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Иорданию прошел на фоне многочисленных политических неудач Киева и скандала с коррупцией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Визит Зеленского в Иорданию прошел в особенно деликатный момент. По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на войну против России уже этим летом. В то же время правительство сотрясает коррупционный скандал, а пакет помощи в размере 90 миллиардов евро застопорился в Брюсселе", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского
30 марта, 23:16
Как отмечает издание, Украина сталкивается с напряженной внутриполитической и финансовой ситуацией, а ее отношения с партнерами по ЕС также обострились.
"Так что Украина снова пытается привлечь к себе внимание геополитических интересов в условиях глобального кризиса", — иронично заключает автор.
В прошлую субботу Владимир Зеленский посетил Иорданию в рамках турне по странам Персидского залива, направленного на укрепление оборонных связей со странами региона.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Крыму назвали слова Зеленского о ядерном оружии неадекватными
30 марта, 18:43
Ранее Владимир Зеленский пожаловался на то, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам, испытывает проблемы с ПВО и, особенно, — нехватку денег.
Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня на Пасху
30 марта, 13:36
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала