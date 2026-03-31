"Деликатный момент": в Германии высмеяли турне Зеленского

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Иорданию прошел на фоне многочисленных политических неудач Киева и скандала с коррупцией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Визит Зеленского в Иорданию прошел в особенно деликатный момент. По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на войну против России уже этим летом. В то же время правительство сотрясает коррупционный скандал, а пакет помощи в размере 90 миллиардов евро застопорился в Брюсселе", — говорится в материале.
Как отмечает издание, Украина сталкивается с напряженной внутриполитической и финансовой ситуацией, а ее отношения с партнерами по ЕС также обострились.
"Так что Украина снова пытается привлечь к себе внимание геополитических интересов в условиях глобального кризиса", — иронично заключает автор.
В прошлую субботу Владимир Зеленский посетил Иорданию в рамках турне по странам Персидского залива, направленного на укрепление оборонных связей со странами региона.
Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.