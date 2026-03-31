Историки отметили важность закона об ответственности за отрицание геноцида

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Заместитель директора Института государства и права РАН по международному сотрудничеству, президент Академии Нюрнбергских принципов, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" отметил, что отрицание факта геноцида советского народа стало инструментом информационной войны. "Это орудие, которое используется для оправдания преступлений прошлого и создания идеологической почвы для неонацистов и экстремистов", — заявил он. По его словам, принятие закона, устанавливающего уголовную ответственность за отрицание геноцида, является важным шагом в борьбе с деструктивными нарративами. "Сейчас мы видим, как русофобский медиафронт действует по всему полю общественных интересов России. Мы не можем на это не реагировать", — подчеркнул эксперт.

Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева поделилась своей точкой зрения на значимость темы геноцида советского народа. "Для нашего центра эта тема является приоритетной. Сложно найти еще одну тему в современной России, которая так бы объединила общество и власть в понимании важности отстаивания исторической правды", — отметила она.

Малышева подчеркнула, что обращение к данному вопросу — это ключ к пониманию характера Великой Отечественной войны, которая велась на уничтожение. "Тема геноцида советского народа обнажает историческую правду о том, кто его совершал — была ли это одна нацистская Германия или её сателлиты. Таким образом, мы можем точно сказать о внешнем окружении нашей страны и о намерениях, которые были свойственны нашим западным соседям на протяжении многих столетий", — заявила она.

19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа — в этом году впервые получил правовое основание. Однако, как отметила Малышева, традиция в этот день обращаться к памяти о жертвах геноцида и говорить правду о преступлениях нацистов сложилась давно. "Это говорит о консолидации нашего общества на приоритетных темах исторической памяти", — добавила она.