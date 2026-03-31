Историки отметили важность закона об ответственности за отрицание геноцида - РИА Новости, 31.03.2026
09:59 31.03.2026 (обновлено: 10:02 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/genotsid-2083946386.html
Историки отметили важность закона об ответственности за отрицание геноцида
Историки отметили важность закона об ответственности за отрицание геноцида - РИА Новости, 31.03.2026
Историки отметили важность закона об ответственности за отрицание геноцида
Заместитель директора Института государства и права РАН по международному сотрудничеству, президент Академии Нюрнбергских принципов, заслуженный юрист... РИА Новости, 31.03.2026
общество
елена малышева
александр звягинцев
общество, елена малышева, александр звягинцев
Общество, Елена Малышева, Александр Звягинцев

Историки отметили важность закона об ответственности за отрицание геноцида

© РИА Новости / Алексей Никольский | Пресс-конференция, приуроченная к принятию закона об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа
Пресс-конференция, приуроченная к принятию закона об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Заместитель директора Института государства и права РАН по международному сотрудничеству, президент Академии Нюрнбергских принципов, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" отметил, что отрицание факта геноцида советского народа стало инструментом информационной войны. "Это орудие, которое используется для оправдания преступлений прошлого и создания идеологической почвы для неонацистов и экстремистов", — заявил он. По его словам, принятие закона, устанавливающего уголовную ответственность за отрицание геноцида, является важным шагом в борьбе с деструктивными нарративами. "Сейчас мы видим, как русофобский медиафронт действует по всему полю общественных интересов России. Мы не можем на это не реагировать", — подчеркнул эксперт.
Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева поделилась своей точкой зрения на значимость темы геноцида советского народа. "Для нашего центра эта тема является приоритетной. Сложно найти еще одну тему в современной России, которая так бы объединила общество и власть в понимании важности отстаивания исторической правды", — отметила она.
Малышева подчеркнула, что обращение к данному вопросу — это ключ к пониманию характера Великой Отечественной войны, которая велась на уничтожение. "Тема геноцида советского народа обнажает историческую правду о том, кто его совершал — была ли это одна нацистская Германия или её сателлиты. Таким образом, мы можем точно сказать о внешнем окружении нашей страны и о намерениях, которые были свойственны нашим западным соседям на протяжении многих столетий", — заявила она.
19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа — в этом году впервые получил правовое основание. Однако, как отметила Малышева, традиция в этот день обращаться к памяти о жертвах геноцида и говорить правду о преступлениях нацистов сложилась давно. "Это говорит о консолидации нашего общества на приоритетных темах исторической памяти", — добавила она.
В заключение участники пресс-конференции подчеркнули, что законодательное закрепление факта геноцида советского народа — это не только юридический, но и моральный шаг, направленный на сохранение исторической правды, укрепление государственности и формирование устойчивых ценностных ориентиров в обществе.
 
ОбществоЕлена МалышеваАлександр Звягинцев
 
 
