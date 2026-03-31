Ливия хочет отбуксировать российский газовоз за пределы территориальных вод

БЕНГАЗИ (Ливия), 31 мар - РИА Новости. Власти Ливии хотят отбуксировать атакованный Украиной российский газовоз "Арктик Метагаз" за пределы своих территориальных вод, сообщил РИА Новости представитель ливийского комитета по ситуации с газовозом Халед Гулям.

"Согласно плану кризисного комитета, танкер будет отбуксирован за пределы территориальных вод Ливии. Место будет определено управлением портов и морского транспорта", - сказал Гулям.