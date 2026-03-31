В Ливии не зафиксировали утечек с атакованного российского газовоза - РИА Новости, 31.03.2026
12:57 31.03.2026 (обновлено: 13:07 31.03.2026)
В Ливии не зафиксировали утечек с атакованного российского газовоза
Утечек с российского газовоза "Арктик Метагаз", атакованного Украиной в Средиземном море, пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель ливийского... РИА Новости, 31.03.2026
Ливия, В мире, Украина, Средиземное море, Мария Захарова
В Ливии не зафиксировали утечек с атакованного Киевом российского газовоза

© REUTERS / Marina MilitareРоссийский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря
Российский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 31 мар – РИА Новости. Утечек с российского газовоза "Арктик Метагаз", атакованного Украиной в Средиземном море, пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель ливийского комитета по ситуации с газовозом Халед Гулям.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
"На данный момент каких-либо утечек или разливов топлива с танкера не было", - сказал Гулям.
По его словам, срок разгрузки газовоза будет определен компанией, которая займется ликвидацией последствий по контракту с Ливийской национальной нефтяной корпорацией (NOC).
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, после атаки лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков, они лечатся в Москве, остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.
ЛивияВ миреУкраинаСредиземное мореМария Захарова
 
 
