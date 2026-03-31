В Ливии не зафиксировали утечек с атакованного российского газовоза
Утечек с российского газовоза "Арктик Метагаз", атакованного Украиной в Средиземном море, пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель ливийского...
2026-03-31T13:07:00+03:00
БЕНГАЗИ (Ливия), 31 мар – РИА Новости. Утечек с российского газовоза "Арктик Метагаз", атакованного Украиной в Средиземном море, пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель ливийского комитета по ситуации с газовозом Халед Гулям.
Минтранс РФ
3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море
безэкипажными катерами Украины
, предположительно, с побережья Ливии
в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
.
"На данный момент каких-либо утечек или разливов топлива с танкера не было", - сказал Гулям.
По его словам, срок разгрузки газовоза будет определен компанией, которая займется ликвидацией последствий по контракту с Ливийской национальной нефтяной корпорацией (NOC).
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, после атаки лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков, они лечатся в Москве
, остальные члены экипажа вернулись в Мурманск
.