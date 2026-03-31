В Ливии не зафиксировали утечек с атакованного российского газовоза

БЕНГАЗИ (Ливия), 31 мар – РИА Новости. Утечек с российского газовоза "Арктик Метагаз", атакованного Украиной в Средиземном море, пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель ливийского комитета по ситуации с газовозом Халед Гулям.

"На данный момент каких-либо утечек или разливов топлива с танкера не было", - сказал Гулям.

По его словам, срок разгрузки газовоза будет определен компанией, которая займется ликвидацией последствий по контракту с Ливийской национальной нефтяной корпорацией (NOC).