Пермская галерея начала работу в новом здании

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Перми во вторник торжественно открылось новое здание Пермской художественной галереи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участников церемонии открытия поприветствовал губернатор Дмитрий Махонин.

"Сегодня знаковый день для всего искусства нашей страны. Коллекция Пермской художественной галереи уникальная, а история нашего края богатая. Теперь благодаря новому зданию у нас появилась возможность продемонстрировать еще больше экспонатов. Они, прежде всего, познакомят с достижениями прикамцев, их вкладом в развитие края и страны", – приводит пресс-служба регправительства слова Махонина.

Глава Прикамья добавил, что такой масштабный проект был бы невозможен без поддержки правительства России.

"Благодарю архитекторов и строителей. Отдельное спасибо сотрудникам музея за бережное отношение к художественному собранию галереи и организацию таких прекрасных экспозиций", – сказал Махонин.

Для первых посетителей галерея приготовила специальный формат Дней открытия, которые пройдут со 2 по 5 апреля. Пермяки и гости города смогут ознакомиться со всеми экспозициями, временными выставками и общественными пространствами нового здания. Основой музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры.

В пресс-службе облправительства напомнили, что строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи завершено в декабре 2025 года. Впервые в истории Прикамья возведено масштабное специализированное музейное здание. Его площадь – 21,6 тысячи квадратных метров. Вместо четырех постоянных экспозиций теперь оборудовано 14 выставочных пространств общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в новом здании впервые будут представлены сотни экспонатов, ранее не демонстрировавшихся или участвовавших в выставках крайне редко, отметили в регправительстве.