Страны G7 не способны повлиять на ближневосточный конфликт, пишут СМИ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны "Группы семи" (G7) не способны повлиять на конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на более ранние заявления, и придерживаются простой политики ожидания деэскалации в регионе, пишет газета Politico.
"(Конфликт на Ближнем Востоке - ред.) привел семь наиболее развитых экономик к самой примитивной политике - ожиданию. ... Несмотря на обещания "принять все необходимые меры", заявление G7 содержало мало конкретных практических рекомендаций", - пишет издание.
Как отмечает Politico со ссылкой на чиновников, присутствовавших на встрече в понедельник, постоянная неопределенность по поводу продолжительности конфликта вызывает глубокую озабоченность среди представителей G7, которые опасаются, что запреты на экспорт только усугубят кризис.
Кроме того, политики ЕС мало, что могут сделать, поскольку череда кризисов вынудила правительства затянуть пояса, добавляет издание.
"Остается только ждать и смотреть, чем закончится конфликт", - пишет газета.
Издание отмечает, что группа G7 уже второй раз за месяц просто делает публичные призывы, демонстрируя, как мало могут сделать члены объединения, чтобы избежать участи стать "сопутствующими жертвами" конфликта.
На фоне агрессии США и Израиля против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.