Страны G7 не способны повлиять на ближневосточный конфликт, пишут СМИ

Мужчина с иранским флагом возле разрушенной в результате авиаудара больницы "Ганди" в Тегеране. Архивное фото

Мужчина с иранским флагом возле разрушенной в результате авиаудара больницы "Ганди" в Тегеране

© REUTERS / Majid Asgaripour Мужчина с иранским флагом возле разрушенной в результате авиаудара больницы "Ганди" в Тегеране

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны "Группы семи" (G7) не способны повлиять на конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на более ранние заявления, и придерживаются простой политики ожидания деэскалации в регионе, пишет газета Politico.

Министры финансов, энергетики и главы ЦБ стран G7 в понедельник по итогам совместной встречи призвали страны мира воздержаться от введения необоснованных ограничений на экспорт углеводородов и сопутствующих продуктов.

"(Конфликт на Ближнем Востоке - ред.) привел семь наиболее развитых экономик к самой примитивной политике - ожиданию. ... Несмотря на обещания "принять все необходимые меры", заявление G7 содержало мало конкретных практических рекомендаций", - пишет издание.

Как отмечает Politico со ссылкой на чиновников, присутствовавших на встрече в понедельник, постоянная неопределенность по поводу продолжительности конфликта вызывает глубокую озабоченность среди представителей G7, которые опасаются, что запреты на экспорт только усугубят кризис.

Кроме того, политики ЕС мало, что могут сделать, поскольку череда кризисов вынудила правительства затянуть пояса, добавляет издание.

"Остается только ждать и смотреть, чем закончится конфликт", - пишет газета.

Издание отмечает, что группа G7 уже второй раз за месяц просто делает публичные призывы, демонстрируя, как мало могут сделать члены объединения, чтобы избежать участи стать "сопутствующими жертвами" конфликта.

Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. G7 ("Группа семи", "Большая семерка") - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США