ФСБ рассказала о ликвидированном в Подмосковье агенте Киева

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ликвидированный в Подмосковье агент украинских спецслужб контролировал схроны со взрывчаткой, совершал поджоги на железнодорожных путях и проводил разведку объектов ТЭК и ОПК, сообщили в ФСБ России.