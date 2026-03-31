Гендиректора судоремонтной базы "Фрегат" обвинили в хищении

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Гендиректор судоремонтной базы "Фрегат" Сергей Шевцов в Севастополе обвиняется в хищении у Минобороны России более 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

« "Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Судоремонтная база "Фрегат" Сергея Шевцова... Шевцову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году и в 2022 году госзаказчик заключил с данным предприятием многомиллионные договоры по сервисному обслуживанию и ремонту техники. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением договоров возлагались на Шевцова.

Отмечается, что в 2022 году он организовал ремонт техники с использованием некачественных материалов, а также, предоставив документы с заведомо ложными данными о выполненных работах, совершил хищение более 20 миллионов рублей бюджетных средств. В результате условия договоров выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.