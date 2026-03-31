Гендиректора судоремонтной базы "Фрегат" обвинили в хищении
Гендиректор судоремонтной базы "Фрегат" Сергей Шевцов в Севастополе обвиняется в хищении у Минобороны России более 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T14:11:00+03:00
Директора судоремонтной базы "Фрегат" обвинили в хищении у Минобороны 20 млн руб
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Гендиректор судоремонтной базы "Фрегат" Сергей Шевцов в Севастополе обвиняется в хищении у Минобороны России более 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Военными следственными органами СК России
расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Судоремонтная база "Фрегат" Сергея Шевцова... Шевцову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019 году и в 2022 году госзаказчик заключил с данным предприятием многомиллионные договоры по сервисному обслуживанию и ремонту техники. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением договоров возлагались на Шевцова.
Отмечается, что в 2022 году он организовал ремонт техники с использованием некачественных материалов, а также, предоставив документы с заведомо ложными данными о выполненных работах, совершил хищение более 20 миллионов рублей бюджетных средств. В результате условия договоров выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
В СК подчеркнули, что для обеспечения приговора судом по ходатайству следствия на имущество Шевцова наложен арест.