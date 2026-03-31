Лучшие фото РИА Новости, март 2026 года

С 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла VI Московская неделя моды. За шесть дней состоялось более 80 показов одежды, в том числе проекта "Неделя высокой моды в спорте".
С 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла VI Московская неделя моды. За шесть дней состоялось более 80 показов одежды, в том числе проекта "Неделя высокой моды в спорте".
Шестого марта открылись XIV зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россию представляли шесть спортсменов, которые завоевали 12 медалей, из них восемь золотых.
Шестого марта открылись XIV зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россию представляли шесть спортсменов, которые завоевали 12 медалей, из них восемь золотых.
В преддверии Международного женского дня президент Владимир Путин встретился в Кремле с представительницами разных профессий.
В преддверии Международного женского дня президент Владимир Путин встретился в Кремле с представительницами разных профессий.
Группировка войск "Центр" продолжала боевые действия на Днепропетровском направлении СВО.
На фото: военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня "Град".
Группировка войск "Центр" продолжала боевые действия на Днепропетровском направлении СВО.
На фото: военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня "Град".
Восемнадцатого марта активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" устроили на ВДНХ шествие в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Более трех тысяч человек выстроились в слово "Навсегда".
Восемнадцатого марта активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" устроили на ВДНХ шествие в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Более трех тысяч человек выстроились в слово "Навсегда".
Одиннадцатого марта в Москве провели учения городских служб по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров.
Одиннадцатого марта в Москве провели учения городских служб по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров.
С 27 февраля по 6 марта прошел чемпионат России по художественной гимнастике.
На фото: Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой в финале многоборья.
С 27 февраля по 6 марта прошел чемпионат России по художественной гимнастике.
На фото: Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой в финале многоборья.
В Москве завершилась проходка перегонного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро.
В Москве завершилась проходка перегонного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро.
Расчеты беспилотных систем 58-й армии работают с разведывательным БПЛА "Молния-2" на Запорожском направлении.
Расчеты беспилотных систем 58-й армии работают с разведывательным БПЛА "Молния-2" на Запорожском направлении.
На VI Московской неделе моды представили коллекцию одежды Московского художественно-промышленного института и школы Сергея Сысоева при Университете имени Косыгина.
На VI Московской неделе моды представили коллекцию одежды Московского художественно-промышленного института и школы Сергея Сысоева при Университете имени Косыгина.
Девятнадцатого марта президент Владимир Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам — победителям и призерам зимних Игр в Италии.
Девятнадцатого марта президент Владимир Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам — победителям и призерам зимних Игр в Италии.
Во Всемирный день театра, 27 марта, в России впервые прошла акция "Ночь театрального искусства".
На фото: артисты театра "Трикстер" во время выступления в креативном пространстве "Новый Манеж".
Во Всемирный день театра, 27 марта, в России впервые прошла акция "Ночь театрального искусства".
На фото: артисты театра "Трикстер" во время выступления в креативном пространстве "Новый Манеж".
С 7 по 16 марта Новосибирск принимал чемпионат России по парусному спорту в дисциплине сноукайтинг курс-рейс. Соревнования развернулись на льду Новосибирского водохранилища.
С 7 по 16 марта Новосибирск принимал чемпионат России по парусному спорту в дисциплине сноукайтинг курс-рейс. Соревнования развернулись на льду Новосибирского водохранилища.
Девятого марта в Москве состоялся показ пластического спектакля "Наваждение" — совместного проекта чемпионки Европы по художественной гимнастике Зарины Мухитдиновой и Ирины Винер, много лет возглавлявшей сборную России.
На фото: танцовщица Анна Мельникова на сцене Дворца Ирины Винер.
Девятого марта в Москве состоялся показ пластического спектакля "Наваждение" — совместного проекта чемпионки Европы по художественной гимнастике Зарины Мухитдиновой и Ирины Винер, много лет возглавлявшей сборную России.
На фото: танцовщица Анна Мельникова на сцене Дворца Ирины Винер.
Бойцы экипажа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Центр" несут боевое дежурство на Добропольском направлении.
Бойцы экипажа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Центр" несут боевое дежурство на Добропольском направлении.
Патриарх всея Грузии Илия II умер 17 марта на 94-м году жизни. Проститься с ним пришли тысячи верующих.
Патриарх всея Грузии Илия II умер 17 марта на 94-м году жизни. Проститься с ним пришли тысячи верующих.
В ночь на 24 марта в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел взрыв. Погибли два человека, еще восемь пострадали. Причины произошедшего выясняются.
В ночь на 24 марта в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел взрыв. Погибли два человека, еще восемь пострадали. Причины произошедшего выясняются.
Десятого марта композитор Александр Зацепин отпраздновал столетие. Юбилейный концерт состоялся в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.
Десятого марта композитор Александр Зацепин отпраздновал столетие. Юбилейный концерт состоялся в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.
Двадцать четвертого марта в Колонном зале Дома Союзов прошел Кадетский бал ФСО "Отечество. Преданность. Честь", посвященный 145-летию органов государственной охраны.
Двадцать четвертого марта в Колонном зале Дома Союзов прошел Кадетский бал ФСО "Отечество. Преданность. Честь", посвященный 145-летию органов государственной охраны.
Седьмого марта в Казани назвали победительниц первого международного конкурса красоты БРИКС. Титул "Мисс БРИКС" завоевала россиянка Валентина Алексеева, "Миссис БРИКС" признали Миллисент Холоди Тлоу из ЮАР, а "Маленькой мисс БРИКС" стала Думалаог Саффира Кара Гилле из Китая.
Седьмого марта в Казани назвали победительниц первого международного конкурса красоты БРИКС. Титул "Мисс БРИКС" завоевала россиянка Валентина Алексеева, "Миссис БРИКС" признали Миллисент Холоди Тлоу из ЮАР, а "Маленькой мисс БРИКС" стала Думалаог Саффира Кара Гилле из Китая.
В Москву пришла весна — в парках распустились первые крокусы.
В Москву пришла весна — в парках распустились первые крокусы.
"Сибирь" из Новосибирска и магнитогорский "Металлург" сошлись в 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
На фото: болельщики "Сибири" смотрят матч в кинотеатре "Победа" в Новосибирске.
"Сибирь" из Новосибирска и магнитогорский "Металлург" сошлись в 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
На фото: болельщики "Сибири" смотрят матч в кинотеатре "Победа" в Новосибирске.
Третьяковская галерея представила выставку "Хрупкое искусство. Пастель". Посетители могут увидеть редкую графику XVIII — начала XX века.
Третьяковская галерея представила выставку "Хрупкое искусство. Пастель". Посетители могут увидеть редкую графику XVIII — начала XX века.
Март в Москве оказался необычайно теплым, и столичные жители уже открыли пляжный сезон.
На фото: девушка загорает в парке района Строгино.
Март в Москве оказался необычайно теплым, и столичные жители уже открыли пляжный сезон.
На фото: девушка загорает в парке района Строгино.