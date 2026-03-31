Лучшие фото РИА Новости, март 2026 года
08:00 31.03.2026
Лучшие фото РИА Новости, март 2026 года
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
РИА Новости
Лучшие фото РИА Новости, март 2026 года

Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла VI Московская неделя моды. За шесть дней состоялось более 80 показов одежды, в том числе проекта "Неделя высокой моды в спорте".

Модель во время показа одежды проекта Неделя высокой моды в спорте на VI Московской неделе моды в ЦВЗ Манеж в Москве

1 из 24
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Шестого марта открылись XIV зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россию представляли шесть спортсменов, которые завоевали 12 медалей, из них восемь золотых.

Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в древнеримском амфитеатре Арена ди Верона в Вероне

2 из 24
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк

В преддверии Международного женского дня президент Владимир Путин встретился в Кремле с представительницами разных профессий.

Президент Владимир Путин провел встречу по случаю Международного женского дня

3 из 24
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Группировка войск "Центр" продолжала боевые действия на Днепропетровском направлении СВО.

На фото: военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня "Град".

Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО

4 из 24
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Восемнадцатого марта активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" устроили на ВДНХ шествие в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Более трех тысяч человек выстроились в слово "Навсегда".

Шествие активистов, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве

5 из 24
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Одиннадцатого марта в Москве провели учения городских служб по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров.

Учения городских служб по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров

6 из 24
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С 27 февраля по 6 марта прошел чемпионат России по художественной гимнастике.

На фото: Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой в финале многоборья.

Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой в финале многоборья на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве

7 из 24
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

В Москве завершилась проходка перегонного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро.

Завершение проходки перегонного тоннеля от станции Остров мечты до станции Кленовый бульвар Бирюлевской линии Московского метрополитена

8 из 24
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Расчеты беспилотных систем 58-й армии работают с разведывательным БПЛА "Молния-2" на Запорожском направлении.

Работа расчета БПЛА Молния-2 58-й армии на Запорожском направлении СВО

9 из 24
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На VI Московской неделе моды представили коллекцию одежды Московского художественно-промышленного института и школы Сергея Сысоева при Университете имени Косыгина.

Модели на показе одежды Московского художественно-промышленного института и школы Сергея Сысоева при Университете имени Косыгина на VI Московской неделе моды в Москве

10 из 24
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Девятнадцатого марта президент Владимир Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам — победителям и призерам зимних Игр в Италии.

Президент России Владимир Путин фотографируется с российскими победителями и призерами XIV зимних Паралимпийских игр в Италии на церемонии вручения государственных наград

11 из 24
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Во Всемирный день театра, 27 марта, в России впервые прошла акция "Ночь театрального искусства".

На фото: артисты театра "Трикстер" во время выступления в креативном пространстве "Новый Манеж".

Артисты театра Трикстер во время выступления в рамках всероссийской акции Ночь театрального искусства в Креативном пространстве Новый Манеж в Москве

12 из 24
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С 7 по 16 марта Новосибирск принимал чемпионат России по парусному спорту в дисциплине сноукайтинг курс-рейс. Соревнования развернулись на льду Новосибирского водохранилища.

Участники чемпионата России по парусному спорту в дисциплине сноукайтинг курс-рейс во время гонки на льду Новосибирского водохранилища

13 из 24
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Девятого марта в Москве состоялся показ пластического спектакля "Наваждение" — совместного проекта чемпионки Европы по художественной гимнастике Зарины Мухитдиновой и Ирины Винер, много лет возглавлявшей сборную России.

На фото: танцовщица Анна Мельникова на сцене Дворца Ирины Винер.

Танцовщица Анна Мельникова в пластическом спектакле Наваждение во Дворце Ирины Винер в Москве

14 из 24
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Бойцы экипажа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Центр" несут боевое дежурство на Добропольском направлении.

Военнослужащий экипажа зенитного ракетного комплекса Бук-М3 группировки войск Центр на боевом дежурстве на Добропольском направлении СВО

15 из 24
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Патриарх всея Грузии Илия II умер 17 марта на 94-м году жизни. Проститься с ним пришли тысячи верующих.

Верующие во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II в Тбилиси

16 из 24
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В ночь на 24 марта в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел взрыв. Погибли два человека, еще восемь пострадали. Причины произошедшего выясняются.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

17 из 24
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Десятого марта композитор Александр Зацепин отпраздновал столетие. Юбилейный концерт состоялся в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.

Композитор Александр Зацепин во время пресс-подхода перед началом юбилейного шоу Про100 Зацепин к 100-летию Александра Зацепина в Большом зале Государственного Кремлевского дворца в Москве

18 из 24
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Двадцать четвертого марта в Колонном зале Дома Союзов прошел Кадетский бал ФСО "Отечество. Преданность. Честь", посвященный 145-летию органов государственной охраны.

Участники кадетского бала ФСО России Отечество. Преданность. Честь, посвященного 145-летию органов государственной охраны в Колонном зале Дома Союзов

19 из 24
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Седьмого марта в Казани назвали победительниц первого международного конкурса красоты БРИКС. Титул "Мисс БРИКС" завоевала россиянка Валентина Алексеева, "Миссис БРИКС" признали Миллисент Холоди Тлоу из ЮАР, а "Маленькой мисс БРИКС" стала Думалаог Саффира Кара Гилле из Китая.

Участницы в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани

20 из 24
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В Москву пришла весна — в парках распустились первые крокусы.

Цветение крокусов в Москве

21 из 24
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Сибирь" из Новосибирска и магнитогорский "Металлург" сошлись в 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

На фото: болельщики "Сибири" смотрят матч в кинотеатре "Победа" в Новосибирске.

Болельщики ХК Сибирь смотрят трансляцию матча плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в кинотеатре Победа в Новосибирске

22 из 24
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Третьяковская галерея представила выставку "Хрупкое искусство. Пастель". Посетители могут увидеть редкую графику XVIII — начала XX века.

Пресс-показ выставки Хрупкое искусство. Пастель из фондов графики XVIII — начала XX века в Третьяковской галерее в Москве

23 из 24
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Март в Москве оказался необычайно теплым, и столичные жители уже открыли пляжный сезон.

На фото: девушка загорает в парке района Строгино.

Девушка загорает в парке района Строгино в Москве

24 из 24
 
