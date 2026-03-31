Сенатор Карелова анонсировала проведение второго Форума женщин Севера - РИА Новости, 31.03.2026
23:22 31.03.2026
Сенатор Карелова анонсировала проведение второго Форума женщин Севера
Галина Карелова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Второй Форум женщин Севера пройдет с 30 июня по 1 июля на площадке Национального центра "Россия", рассказала сенатор, председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галина Карелова.
"Форум пройдет 30 июня - 1 июля в Москве на площадке Национального центра "Россия". Его повестка будет сформирована с учетом актуальных задач, связанных с устойчивым развитием северных регионов, повышением благополучия их жителей", - сказала Карелова на заседании оргкомитета форума.
Сенатор также добавила, что выполнение рекомендаций первого Форума женщин Севера вызвало много позитивных перемен. Так, по ее словам, были разработаны и реализованы образовательные программы, новые программы по развитию здравоохранения, а также внесены изменения в профессиональные стандарты, в том числе касающиеся профессий кочевых народов.
"Цель второго Форума - подвести итоги реализации рекомендаций первого форума и выработать новые идеи и решения, которые будут служить дальнейшему социально-экономическому развитию всех северных регионов, дадут импульс новым законодательным инициативам", - констатировала политик.
