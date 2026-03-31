В Эстонии не ответили на вопрос о применении пятой статьи НАТО

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель генштаба ВС Эстонии не смог дать однозначного ответа на вопрос о применении пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне в случае, если кто-то погибнет из-за украинских дронов, нарушающих воздушное пространство страны, пишет издание Postimees.
"Отвечая на вопрос о возможном применении статьи 5 НАТО в случае гибели людей в результате подобных инцидентов, Арольд назвал это политическим вопросом. Он напомнил, что статья 5 применяется в ситуации нападения одного государства на страну НАТО или сопоставимого по масштабу фактора", - пишет издание со ссылкой на руководителя стратегических коммуникаций генштаба эстонских ВС Уку Арольда.
По данным газеты, за сбившимися с курса беспилотниками следили не только силы Эстонии, но и НАТО. При этом дроны решили не сбивать, хотя такая возможность существовала.
Арольд добавил, что такая ситуация не подразумевает применение пятой статьи.
"В случае таких инцидентов (падения украинских БПЛА - ред.), по его словам, подобного сценария не просматривается: Эстония живет в мирное время, Украина не является ее врагом, и никаких данных о целенаправленной атаке на Эстонию нет", - указано в сообщении издания.
При этом Арольд не дал четкого ответа на вопрос, что будет, если в следующий раз кто-то погибнет из-за нарушения Украиной эстонского воздушного пространства.
"Эстония продолжит защищать свое небо, а люди, естественно, будут сочувствовать пострадавшим", - пишет издание.
Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны стран альянса. Согласно этому положению, вооружённое нападение на одно или несколько государств-членов НАТО рассматривается как нападение на весь союз. Норма была задействована лишь раз после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.