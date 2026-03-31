В Эстонии упал украинский дрон, сбившийся с курса, передают СМИ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский дрон, сбившийся с курса, упал на территории деревни Хаммасте в Эстонии, пишет издание Postimees.
"В ночь на вторник в деревне Хаммасте в Тартумаа упали обломки ударного дрона", - говорится в публикации.
По словам одного из очевидцев, ночью ничего не было слышно, однако на телефоны поступили оповещения об опасности.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда сообщало, что сбившиеся с курса украинские дроны попали в воздушное пространство Эстонии в ночь на вторник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По словам Пескова, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и, "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".