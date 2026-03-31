В Эрмитаж передали письмо арестованного в Польше Бутягина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в Польше передали в Эрмитаж письмо арестованного российского археолога Александра Бутягина, которому грозит экстрадиция на Украину, сообщил музей.
"Сотрудники посольства России в Польше передали в Эрмитаж письмо заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира, начальника Мирмекийской экспедиции Эрмитажа Александра Михайловича Бутягина, который был задержан в Варшаве по требованию Украины 4 декабря 2025 года", - говорится в Telegram-канале Эрмитажа.
В музее выразили надежду на скорейшее освобождение археолога.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.