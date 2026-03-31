Русский дом в Праге продолжил работу после попытки поджога

ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Инцидент с попыткой поджога Русского дома в Праге, произошедший 26 марта, не повлиял на программу проводимых мероприятий, во вторник состоялся кинопоказ, рассказал РИА Новости директор учреждения Игорь Гиренко.

"Несмотря на инцидент 26 марта, мы продолжаем свою работу в соответствии с планами. Сегодня (во вторник - ред.) состоялся завершающий показ короткометражных фильмов Международного фестиваля Short Film Days, организатором которого выступает продюсерский центр MovieStart", - сказал Гиренко.

Ранее информация о продолжении работы и проведении мероприятия в формате кинопоказа появилась в заявлении Русского дома в Telegram.

Данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов РФ. Зрителям были представлены четыре фильма программы "Документальное кино". Каждый из них – это история реального человека и пример доброты, целеустремленности, прощения, любви, умения радоваться простым жизненным ситуациям.

Например, в киноленте "Реставрация" внук пытается наладить отношения с дедом, с которым после тяжелого конфликта он не общался три года. Фильм "Кретинопись" познакомил зрителей с папой и его двумя детьми, которые добровольно занимаются очисткой байкальских скал от "автографов" вандалов. "Вдальрайд" – это история молодого техноблогера, отправившегося в путешествие на Север. Но есть один нюанс – едет он электричками и без билета, что погружает его в целую серию приключений и новых знакомств.