Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 31.03.2026 (обновлено: 20:44 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/es-2084125592.html
ЕС получает десять процентов своего газа из России, заявил еврокомиссар
2026-03-31T20:43:00+03:00
2026-03-31T20:44:00+03:00
экономика
россия
сша
норвегия
евросоюз
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083376599_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_3cb3d1512167eec7e0d7b54b56600b3b.jpg
https://ria.ru/20260331/rossiya-2083959510.html
россия
сша
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083376599_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_7cf6b554cface22e1635b7c9afdfab99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Еврокомиссар Йоргенсон: ЕС сейчас получает около 10% своего газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. ЕС в настоящее время импортирует порядка 10% своего газа из РФ и намерен заменить его топливом из целого ряда стран, заявил во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон.
«
"Мы (Еврокомиссия - ред.) находимся в процессе замены российского газа, и мы сократили его долю (в импорте - ред.) с 45% до порядка 10% в настоящий момент, а в будущем мы доведем эту цифру до нуля. Новыми поставщиками будут, в частности, США,.. Норвегия,.. и другие страны, такие как Азербайджан, Алжир и Канада", - заявил Йоргенсон, отвечая на один из вопросов после своего выступления об итогах встречи глав минэнерго стран ЕС.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала