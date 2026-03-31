СМИ: руководство Польши пройдет тренировку на случай начала войны

ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Руководство Польши через несколько дней пройдет тренировку действий "на случай начала войны", сообщает польское издание Rzeczpospolita.
"Руководство государства через несколько дней пройдет серьезный тест - отработает момент начала войны", - говорится в сообщении.
По данным издания, руководство страны примет участие в учениях "Kraj" (Страна), которые будут заключаться в "проверке функционирования государства во время войны".
"Учения организует министерство национальной обороны, но его план утверждает по предложению премьер-министра президент Польши. В нем участвуют представители высших государственных органов, среди них премьер-министр, министры, спикеры сейма и сената, руководители центральных ведомств, спецслужб", - говорится в сообщении.
