Причиной гибели итальянок на рождественском ужине стал яд рицин, пишут СМИ

РИМ, 31 мар - РИА Новости. Причиной гибели матери и ее 15-летней дочери на рождественском ужине в итальянском Кампобассо стало яд рицин, а не пищевое отравление, пишет агентство AGI.
Трагедия произошла после ужина в канун Рождества, во время которого семья употребляла блюда из рыбы и морепродуктов, которые итальянские СМИ считали виновниками отравления. Предлагалось, что итальянки погибли от ботулотоксина, оказавшегося в пище.
В конце декабря прокуратура в центральной области Молизе возбудила уголовное дело и внесла в реестр подозреваемых пятерых медицинских работников после смерти женщины и ее 15-летней дочери, предположительно, от тяжелого пищевого отравления после ужина в канун Рождества. Они скончались в больнице в Кампобассо после того, как обратились к врачам в третий раз. Отец попал в больницу Рима.
Новое расследование прокуратура завела по делу о двойном убийстве.