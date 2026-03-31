Сийярто заявил, что открыто сопротивлялся санкциям ЕС против России

БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя "расследования" западных СМИ на основании прослушки его телефонных разговоров о том, что он якобы отстаивал в ЕС интересы Москвы, заявил, что никогда не скрывал своего сопротивления санкционной политике ЕС и всегда выступал против нее открыто.

Ранее портал VSquare опубликовал материал на основании прослушки телефонных разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым , где говорилось, что он якобы действовал в интересах Москвы внутри ЕС , помогая добиваться исключения отдельных лиц, банков и компаний из санкционных списков.

"Уже некоторое время известно, что иностранные спецслужбы – при активном участии венгерских журналистов – прослушивали/прослушивают мои телефонные разговоры. Сегодня перехватчики сделали еще одно огромное "открытие": они доказали, что я говорю одно и то же на публике и по телефону… Отличная работа!" - написал Сийярто в соцсети Facebook *.

Министр напомнил, что уже четыре года повторяет, что "санкционная политика провалилась, она наносит больше вреда ЕС, чем России".

"Мы также бесчисленное количество раз ясно давали понять, что никогда не допустим введения санкций против отдельных лиц или компаний, которые важны для безопасности энергоснабжения Венгрии или для достижения мира, а также против тех, кто просто не имеет оснований находиться в санкционном списке. И мы будем продолжать настаивать на этом в будущем", - подчеркнул он.

Сийярто также добавил, что в списке опубликованных разговоров не достает его консультаций по поводу санкционных мер с "министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, по вопросам санкционных мер".

Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях глав МИД стран ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя публикацию в СМИ о "звонках" Сийярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии "воспаленная фантазия".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "чуть не умер со смеху", когда услышал об инсинуациях в адрес главы венгерского МИД Петера Сийярто, которого обвиняли в том, что он якобы передает содержание совещаний в ЕС Москве, поскольку все министры на заседаниях в ЕС пользуются смартфонами, а это означает, что их легко прослушать.