14:50 31.03.2026
Дмитриев рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для ЕС
Германия, Европа, США, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Российский фонд прямых инвестиций, Военная операция США и Израиля против Ирана, Политика, Ближний Восток, Евросоюз
Дмитриев: последствия конфликта на Ближнем Востоке для ЕС будут хуже ковида

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил, почему последствия конфликта на Ближнем Востоке для Евросоюза будут хуже ковида.
"Ситуация будет хуже, чем во время ковида, только по одной абсолютно очевидной и неоспоримой причине: отказ Германии и Европы использовать российскую энергию", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ добавил, что это "единственный реальный источник более серьезного экономического кризиса, чем тот, что был во время ковида".
Так Дмитриев прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что последствия конфликта США и Израиля с Ираном для Германии и Европы будут столь же серьезными, как и пандемия ковида, если эскалация продолжится.
Ранее Дмитриев заявлял, что не удивлен непониманием Евросоюза серьезности грядущего энергетического шока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
