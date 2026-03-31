Глава МИД Франции обвинил мэров, снявших флаги ЕС, в предательстве страны
14:36 31.03.2026 (обновлено: 14:43 31.03.2026)
Глава МИД Франции обвинил мэров, снявших флаги ЕС, в предательстве страны
Франция, США, Китай, Жан-Ноэль Барро, Марин Ле Пен, Евросоюз, Политика
Глава МИД Франции Барро обвинил снявших флаги ЕС мэров в предательстве страны

ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил мэров городов и коммун от правой партии "Национальное объединение" в предательстве страны после того, как они сняли флаги ЕС со зданий мэрий, и попытался запугать их якобы угрозой со стороны США и Китая.
Ранее ряд недавно избранных мэров французских городов и коммун от партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий населенных пунктов, которыми они руководят.
"Мэры из партии "Национальное объединение" решили снять европейский флаг с фасада своих мэрий. Это предательство того, кем мы являемся. Европейский союз — это то, чего хотела Франция. Это мы. Чтобы гарантировать мир. Чтобы сохранить нашу независимость перед лицом растущего давления со стороны империй… Конфликт между китайской и американской сверхдержавами с каждым днем обостряется. Он угрожает нашему суверенитету и процветанию. Он рискует втянуть нас в войны, которые мы не выбирали", - написал Барро на своей странице в социальной сети Х.
По словам главы внешнеполитического ведомства Франции, в условиях якобы конфликта США и КНР Европа представляет собой "возможный трети путь". В этом ключе Барро назвал флаг Евросоюза "флагом свободы, справедливости и демократии".
Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад раскритиковал решения о снятии со зданий мэрий флагов ЕС. Аддад назвал эти решения "популизмом".
В настоящий момент во Франции существует законопроект об обязательном размещении флагов Франции и ЕС на мэриях в населенных пунктах с населением свыше 1,5 тысячи человек. По данным телеканала BFMTV, этот законопроект был принят Национальным собранием еще в 2023 году, однако до сих пор еще не был рассмотрен сенатом (верхней палатой парламента).
Ранее флаги ЕС уже снимались во Франции со здания мэрий во время масштабных протестных акций. Телеканал France 3 сообщал 13 января, что почти 70 флагов Евросоюза были за день сняты со зданий мэрий в центральной части Франции в знак протеста против торгового соглашения с южноамериканским общим рынком Меркосур.
Муниципальные выборы прошли во Франции в два тура 15 и 22 марта. По их итогам были избраны мэры и члены местных советов во всех 35 тысячах коммун, в том числе в Париже и других крупных городах.
