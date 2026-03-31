Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

В ЕС назвали израильский закон о смертной казни дискриминационным

БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Новый израильский закон о смертной казни носит дискриминационный характер, ЕС призывает Израиль соблюдать демократические принципы, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

Ранее парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов, сообщил министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир.

"Это вызывает у ЕС серьезную обеспокоенность. Это явный шаг назад, и мера носит дискриминационный характер. Это особенно негативный шаг в отношении прав человека в Израиле... ЕС призывает Израиль соблюдать демократические принципы и ранее применявшиеся подходы в вопросе смертной казни", - сказал Анвар аль-Ануни.

Согласно тексту документа, осужденные террористы будут содержаться в отдельном изоляторе, их смогут посещать только уполномоченные лица, а встреча с адвокатом будет проходить в режиме видеосвязи.