Европейские фондовые индексы завершили март заметным снижением
Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов.
2026-03-31T20:26:00+03:00
Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10%
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE
100 поднялся на 0,48% - до 10 176,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 816,94 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 680,04 пункта.
При этом за март FTSE 100 опустился на 6,7%, CAC 40 - на 8,9%, DAX - на 10,3%. По итогам первого квартала британский индекс вырос на 2,5%, в то время как французский и немецкий снизились на 4,1% и 7,4% соответственно.
Ключевым фактором, влияющим на торги завершающегося месяца, стала ситуация на Ближнем Востоке
. Рынки оценивают варианты дальнейшего развития конфликта, а также его последствия для мировой экономики.
"Если Ормузский пролив
останется закрытым в течение следующей недели или двух, то мы повысим вероятность наступления рецессии (в еврозоне - ред.) в нашем сценарном анализе", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела стратегии по разным активам Robeco Колина Грэма (Colin Graham).
Кроме того, во вторник были опубликованы предварительные данные по потребительским ценам в еврозоне. Годовая инфляция по итогам марта ускорилась до рекордных с января 2025 года 2,5% с 1,9% месяцем ранее. При этом показатель оказался ниже прогнозов аналитиков.