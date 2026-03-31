Европейские фондовые индексы завершили март заметным снижением - РИА Новости, 31.03.2026
20:26 31.03.2026
Европейские фондовые индексы завершили март заметным снижением
Европейские фондовые индексы завершили март заметным снижением - РИА Новости, 31.03.2026
Европейские фондовые индексы завершили март заметным снижением
Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T20:26:00+03:00
2026-03-31T20:26:00+03:00
экономика
европа
ближний восток
ормузский пролив
ftse
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/74/1478237476_0:297:2948:1955_1920x0_80_0_0_e24afd72050013fe357c2da8da865e44.jpg
https://ria.ru/20260316/es-2080928268.html
европа
ближний восток
ормузский пролив
2026
экономика, европа, ближний восток, ормузский пролив, ftse
Экономика, Европа, Ближний Восток, Ормузский пролив, FTSE
Европейские фондовые индексы завершили март заметным снижением

Фондовые индексы Европы завершили март падением на 7-10%

© AP Photo / Michael ProbstТрейдер на Франкфуртской фондовой бирже
Трейдер на Франкфуртской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Michael Probst
Трейдер на Франкфуртской фондовой бирже. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам вторника, однако март завершили заметным снижением - на 7-10%, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,48% - до 10 176,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 816,94 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 680,04 пункта.
При этом за март FTSE 100 опустился на 6,7%, CAC 40 - на 8,9%, DAX - на 10,3%. По итогам первого квартала британский индекс вырос на 2,5%, в то время как французский и немецкий снизились на 4,1% и 7,4% соответственно.
Ключевым фактором, влияющим на торги завершающегося месяца, стала ситуация на Ближнем Востоке. Рынки оценивают варианты дальнейшего развития конфликта, а также его последствия для мировой экономики.
"Если Ормузский пролив останется закрытым в течение следующей недели или двух, то мы повысим вероятность наступления рецессии (в еврозоне - ред.) в нашем сценарном анализе", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела стратегии по разным активам Robeco Колина Грэма (Colin Graham).
Кроме того, во вторник были опубликованы предварительные данные по потребительским ценам в еврозоне. Годовая инфляция по итогам марта ускорилась до рекордных с января 2025 года 2,5% с 1,9% месяцем ранее. При этом показатель оказался ниже прогнозов аналитиков.
ЭкономикаЕвропаБлижний ВостокОрмузский проливFTSE
 
 
