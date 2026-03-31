Ефимов: в СВАО строят 23 объекта социальной инфраструктуры

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 10 районах на северо-востоке Москвы возводят 23 объекта социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Социальную инфраструктуру северо-востока столицы пополнят новые объекты, которые будут расположены в 10 районах. Сейчас возводят 23 объекта, 14 из них – объекты образования. Их ввод в эксплуатацию обеспечит более шести тысяч мест в школах и детских садах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

В сообщении уточняется, что также на северо-востоке Москвы появятся спортивные объекты, среди которых футбольный стадион, пять физкультурно-оздоровительных комплексов, конный манеж и многофункциональный спортивно-плавательный центр "Динамо".

Помимо этого, в районе Останкинский построят парковый павильон и детский сад на 200 мест, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.