Ефимов: в СВАО строят 23 объекта социальной инфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2026
16:33 31.03.2026
Ефимов: в СВАО строят 23 объекта социальной инфраструктуры
Ефимов: в СВАО строят 23 объекта социальной инфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2026
Ефимов: в СВАО строят 23 объекта социальной инфраструктуры
В 10 районах на северо-востоке Москвы возводят 23 объекта социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T16:33:00+03:00
2026-03-31T16:33:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
РИА Новости
Артем Смирнов
Артем Смирнов
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в СВАО строят 23 объекта социальной инфраструктуры

Ефимов: на северо-востоке Москвы возводят 23 объекта социальной инфраструктуры

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 10 районах на северо-востоке Москвы возводят 23 объекта социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Социальную инфраструктуру северо-востока столицы пополнят новые объекты, которые будут расположены в 10 районах. Сейчас возводят 23 объекта, 14 из них – объекты образования. Их ввод в эксплуатацию обеспечит более шести тысяч мест в школах и детских садах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении уточняется, что также на северо-востоке Москвы появятся спортивные объекты, среди которых футбольный стадион, пять физкультурно-оздоровительных комплексов, конный манеж и многофункциональный спортивно-плавательный центр "Динамо".
Помимо этого, в районе Останкинский построят парковый павильон и детский сад на 200 мест, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Филимонковском районе построили школу искусств.
Власти Москвы напомнили девелоперам требования к градостроительным проектам
